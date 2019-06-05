أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينًا أمنيًا غرب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنَّه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وأضاف البيان، أن القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.