أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان لها، منذ قليل، تعليقا على استشهاد ضابط و7 أفراد شرطة على يد الارهابيين في شمال سيناء، صباح اليوم، جاء فيه: "تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقلوب مؤمنة يعتصرها الألم شهداء الحادث الإرهابي الذين ارتقوا إلى ربهم في هذه الأيام المباركة، مقدمين خالص التعازي لأهلهم وذويهم ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت شباب الأحزاب في بيانها: دعمها الكامل لأبطال القوات المسلحة والشرطة من قوات إنفاذ القانون في مواجهة العناصر الإرهابية المجرمة، حتى تطهر أرض مصر من دنسهم.

وأوضحت التنسيقية، في بيانها، أن حرب مصر على الإرهاب الأسود مستمرة، ويصطف فيها الشعب المصري بعزيمة صلبة خلف قيادته، حتى يتم القصاص لشهداء الوطن، واجتثاث التطرف والإرهاب من ربوع الوطن.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.