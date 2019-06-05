قطعت القوات المسلحة السودانية، عهداً بأنه لا نكوص عن انحيازها لرغبة الشعب السوداني وإرادته في التغيير وتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة، وأهابت بالمواطنين الابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية ونقاط الارتكاز والقيادات في كل أنحاء البلاد، حفاظاً على الأرواح والممتلكات لتمكينها من بسط الأمن.

وتعهدت القوات المسلحة في تعميم صحفي صادر عن مكتب الناطق الرسمي، اليوم الأربعاء، بأن تظل صمام أمن الوطن وملاذاً للمواطنين، وهنأت الشعب السوداني في ذات الوقت بمناسبة عيد الفطر المبارك، وترحمت على الأرواح التي فُقدت جراء الأحداث الأخيرة وتمنت الشفاء للجرحى والمصابين.

وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، أكد خلال تنوير لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين الأجانب والمنظمات لدى الخرطوم، اليوم الأربعاء، جاهزية المجلس للعودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير شريطة تهيئة البيئة وتوفر الرغبة الأكيدة لدى الطرف الآخر، وقال إن المجلس العسكري أوقف التفاوض لفرض إعلان الحرية وقف التفاوض ومنع الاتصال مع المجلس وإعلان العصيان، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأضاف "سنستمر في التفاوض مع القوى السياسية الأخرى بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، ونمد أيدينا بيضاء لمن يرغب في التوسط بيننا من أجل مصلحة السودان".

واستعرض كباشي مواقف المجلس العسكري والتنازلات الكبيرة التي قدمها لقوى إعلان الحرية والتغيير وتحمله لتبعات ذلك، واتهم قوى الحرية والتغيير بالتلكؤ في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، واتهام المجلس العسكري بذلك، ودلل في هذا الخصوص على التوصل خلال الفترة القليلة الماضية إلى اتفاق بشأن المجلس السيادي بأن تكون العضوية مناصفة "5+5" مع رئاسة دورية.