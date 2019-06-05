"الانتقالي السوداني" يكشف عن وجود مخططات أجنبية لتفتيت البلاد

كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، عن توفر معلومات بوجود مخططات أجنبية لتفتيت السودان، وعمل جهات داخلية وخارجية على شق صف المنظومة الأمنية، وأشار إلى نشاط يومي لبعثات دبلوماسية في حرم قيادة الجيش داخل ساحة الاعتصام دون إذن- وفقا لما ذكرته شبكة"الشروق" السودانية.

ونبه رئيس اللجنة الأمنية، الفريق الركن جمال عمر، خلال تنوير لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب والمنظمات الدولية المعتمدين لدى الخرطوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، أن ما تقوم به بعض البعثات الدبلوماسية من نشاط في الخرطوم هي حالة غير مسموح بها في كل العالم على الإطلاق.

وأكد حرص المجلس على فتح الطرق الرئيسية والحفاظ على أمن المواطن في داخل وخارج ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى تحريض بعض السياسيين للمواطنين والأطفال لإغلاق الشوارع والضغط على المواطنين والتجار والموظفين بغرض فرض وتنفيذ العصيان .

وقلل رئيس اللجنة الأمنية مما يثار عن أعداد القتلى والجرحى في عملية إخلاء منطقة كولومبيا بالقرب من القيادة العامة صباح الاثنين الماضي، مؤكدًا أن المصدر الوحيد هو وزارة الصحة الاتحادية التي أكدت في المعلومات الأولية بأن عدد القتلى 13 حالة وفاة و116 حالة إصابة مختلفة بينهم 4 مصابين من الشرطة و2 قتلى من "الدعم السريع" و8 مصابين، بينما المصابون من الجيش بلغ عددهم 4 أشخاص ووفاة ملازم .