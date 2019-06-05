لقي شاب مصرعه غرقا بمياه البحر بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية، خلال الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، بعدما جرفه التيار.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة جمصة، بوصول عادل السيد طلعت، 16 سنة من قرية المرئي التابعة لمركز شربين، جثه هامدة إلى مستشفى جمصه المركزي.

وبالفحص تبين مصرع الشاب بعدما جرفه التيار ولعدم إجادته السباح، لقي مصرعه، وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي، يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.