يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الموافق 6/6/2019، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية بأغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 23 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 23 34

دمنهور 23 31

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 26

السلوم 20 26

سيوة 23 35

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 22 35

الاسماعيلية 23 36

السويس 23 36

العريش 23 30

رفح 24 29

رأس سدر 25 36

نخل 18 35

نويبع 27 40

طابا 26 38

كاترين 17 32

الطور 21 34

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 29 41

مرسى علم 25 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 26 41

قنا 27 43

الأقصر 30 45

أسوان 31 46

أبوسمبل 31 45

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 28 39

حلايب 30 37

درجات الحرارة المتوقعة بعدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 32 46

المدينة 32 44

الرياض 28 42

المنامة 33 40

أبوظبى 30 43

الكويت 30 47

دمشق 16 33

بيروت 21 29

عمان 17 33

القدس 19 29

غزة 22 29

بغداد 29 45

مسقط 32 37

صنعاء 14 29

الخرطوم 29 41

طرابلس 22 32

تونس 19 28

الجزائر 17 23

الرباط 10 22

نواكشوط 21 32