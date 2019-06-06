أكدت الإمارات، اليوم الخميس، أنها "تتابع باهتمام بالغ وبقلق" تطورات الوضع في السودان، داعية إلى "حوار بناء" بين مختلف الأطراف للحفاظ على استقرار البلاد، وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن الأمل في "تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".

وأكدت الإمارات على "أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان الشقيق"، وشددت على "موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره ويعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعا الظروف التي يمر بها".

وكانت السعودية أكدت، أمس الاربعاء، على أهمية "استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق". ويأتي الموقفان السعودي والإماراتي بعد فض اعتصام المحتجين في الخرطوم .