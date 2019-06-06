وزير الخارجية الإثيوبي يشدد على الحاجة لتعزيز العلاقات مع مصر

شدد وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، على الحاجة إلى تعزيز العلاقة الطويلة الأمد بين إثيوبيا ومصر في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة وفي مناقشة مع السفير المصري في إثيوبيا أسامة عبدالخالق، أمس الأربعاء أشار الوزير الإثيوبي، إلى العلاقات التاريخية بين إثيوبيا ومصر.

ودعا الشركات المصرية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المربحة في إثيوبيا، فيما قال السفير المصري في إثيوبيا إنه سيعمل على تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في إثيوبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

جدير بالذكر، انه تم تعيين أسامة عبد الخالق سفيرا لإثيوبيا في أغسطس 2018.