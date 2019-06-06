نجحت جهود الأجهزة الأمنية، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية، في كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع سن 53 - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، بمديرية أمن الشرقية، بعد وصوله لإحدى المستشفيات متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالساق- عقب العثور عليه من قبل الأهالى ملقى على جانب الطريق.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية، والتى توصلت إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من (ربة منزل، عاملين "أحدهما شقيق الأولى "، سائق – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقررت الأولى بارتباطها بعلاقة بالمجنى عليه، وإتفاقها مع باقى المتهمين على استدراجه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لمساومته وإبتزازه ماليًا، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بإستدراجه لمكان الواقعة، وحال إكراه على توقيع إيصالات الأمانة رفض فقام أحد العاملين بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، ثم إستولوا على "التوك توك" خاصته، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين، وأرشدوا عن السلاح المستخدم والمسروقات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.