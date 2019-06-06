رفع مواطنو القليوبية والمحافظات المجاورة شعار "فسحة ببلاش"، حيث تزايد الإقبال على التنزه والاحتفال بالعيد داخل حدائق القناطر في ثاني أيام العيد داخل المدينة وحدائقها على مساحة 500 فدان وكانت حديقة النيل التابعة للري الأكثر إقبالا كبيرا حيث تبلغ تذكرة الدخول بها 5 جنيهات فقط.

ففي القناطر توافدت الآف الأسر والعائلات من ناحيتي الجيزة والمنوفية والقرى المجاورة بالقناطر وافترشوا المسطحات الخضراء حتى تحولت منطقة الشلالات لبلاج مفتوح ولم تسجل الأجهزة وغرف العمليات المشكلة طوال ثاني أيام العيد ما يعكر صفو الزائرين.

وسجلت الرحلات النيلية في ثاني أيام العيد، رقما قياسيا نتيجة إقبال الشباب من الجنسين على هذه الرحلات للاستمتاع بمياه النيل الصافية ثم التنزه في حدائق القناطر والعودة للقاهرة.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها لمواجهة حالات التحرش وسط الحدائق.

من جهته تابع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بالقناطر، مؤكدا أنه لم يحدث ما يعكر صفو الزوار في ثاني أيام العيد.

وأعلن المهندس محمد الصادق مدير إدارة ري القناطر، أن حدائق الري استقبلت الآلاف من المواطنين في ثاني أيام العيد وبلغ عدد الزوار وفق التقديرات 40 ألف زائر وكانت حديقة النيل هي الأعلي في الزوار والذين بلغوا حوالي 8 آلاف زائر في يومي العيد.

وبدأ توافد المواطنين من الساعة 9 صباحا وذالك لقضاء نزهة العيد وسط الخضرة والألعاب الترفيهية، مشيرا إلى أن حديقة النيل تقع بآخر كوبري محمد وتبلغ تكلفة التذكرة فيها 5 جنيهات فقط.

وأكد الصادق، استمرار حالة الطوارئ بالحدائق واستعدادها في أي وقت لاستقبال المحتفلين بالعيد.

وقالت رحاب المزين رئيس مجلس مدينة القناطر الحدائق، إنها تفقدت المتنزهات والمراسي النيلية، مؤكدة أنه حتى الآن لم يحدث ما يعكر صفو الاحتفالات.

فيما أكد اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، نجاح الخطة المرورية الموضوعة في توفير السيولة المرورية المطلوبة للزوار في أيام العيد برغم أعداد الزوار الكبيرة، مشيرا إلى أنه جرى حظر دخول النقل بكل أنواعه بمداخل المدينة كما تم تخصيص كل الكباري علي مداخل القناطر للمشاة فقط.

وشنت غرفة الطوارئ بالقناطر الخيرية، حملة مكبرة في إطار حماية المستهلك أثناء العيد بمنطقة كورنيش النيل بالمدينة أسفرت عن تحرير 20 محضرا.