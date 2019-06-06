أهالي قنا يشيعون جثمان المجند "كرم محمد" أحد شهداء كمين العريش

شيع الآلاف من أهالي قرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص، جنوب قنا، اليوم، جثمان المجند الشهيد، كرم أحمد محمد أحمد، 22 عامًا، الذي استشهد بنيران الغدر والخسة لعناصر إرهابية هاجمت كمين 14 في شمال سيناء الذي يخدم فيه مدته العسكرية، وذلك أثناء صلاة عيد الفطر صباح أمس.

ويعيش والد ووالدة الشهيد حالة انهيار وبكاء شديد وبشكل مستمر حزنًا على فراق ابنهما، مطالبين الجيش والشرطة بسرعة الانتقام واجتثاث جذور الإرهاب.

ومن جهته نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والآسى، استشهاد 8 أفراد من قوات الشرطة (ضابط وأمين شرطة و6 مجندين) من بينهم ابن قنا، إثر هجوم إرهابي غادر على كمين شرطه غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية وأبناء المحافظة، بخالص العزاء لأسر الشهداء داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان‪.

وأكد الهجان، أن أبناء محافظة قنا وجموع الشعب المصري يستنكرون هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ويساندون القوات المسلحة والشرطة ويقفون خلفهم في مواجهة الإرهاب الغادر.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.