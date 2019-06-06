"الأرصاد": طقس لطيف حتى نهاية العيد ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس، سيكون لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء، نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضاف "عبدالعال" لـ"الوطن" أنه سوف تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على شمال وجنوب الصعيد وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة تكون حول المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 35 إلى 36 درجة، ليسود طقس لطيف ومستقر حتى نهاية عيد الفطر.

وأشار "عبدالعال" إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية بأغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.