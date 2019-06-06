إشادة بـ الممر وانقسام على البقية.. تقييم رواد "السوشيال" لأفلام العيد

حققت أفلام العيد ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لعرضها بدور العرض السينمائي، وتباينت بين الاشادة والسخرية بالـ 5 أعمال المعروضة حاليا وهي "الممر"، بطولة أحمد عز وهند صبري، و"كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وبيومي فؤاد، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد.

أحمد ياسر، أحد رواد موقع الغريدات القصيرة "تويتر" كتب تعليقًا على فيلم "الممر": "أحسن فيلم مصري شفته في حياتي وأحسن مخرج وممثلين رغم إن ممكن الناس تشوف الكاست ضعيف لكن هم اثبتوا غير كده وهيثبتوا أكتر لما الفيلم يدلدل رجله من القمة".

وأيدت مروة سليمان، رأي "ياسر" في الفيلم، وقالت الشابة الثلاثينية في تعليق لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، بعد مشاهدتها لفيلم الممر: "فيلم الممر جميل جدا فيلم خليط من مشاعر وجع على حزن على فخر وانتصار، ادخلوا الفيلم ودخلوا ولادكم حب الوطن حب من نوع آخر ولن يتوقف أما النصر أو الشهادة، رحم الله شهداء الوطن شكرا لصناع الفيلم والإخراج والموسيقى التصويرية تحيا مصر دائما وأبدا".

ووصف محمد ذكي، أحد رواد تويتر، فيلم "محمد حسين" من بطولة الفنان محمد سعد ومي سليم، بالرائع وكتب تعليقًا على الفيلم بعد مشاهدته :"فيلم محمد حسين قوي جدا جدا جدا جدا امسك بطنك من الضحك المتواصل رائع جدا".

وعلى عكس ذكي، كتب يوسف شعبان: "الحاجة الوحيدة الحلوة في فيلم محمد حسين هو البوستر".

وقال ماجد صادق تعليقًا على فيلم "كزابلانكا": "فيلم كزابلانكا دا بجد فيلم تحفة فعلا، تحسه فيلم أجنبي أكتر من أنه مصري، لا بجد شابوو فعلا، هو أي نعم كله أكشن بس فيه كذا لقطة تفطس من الضحك برده، والممثلين الأجانب فيه أدوله حس تاني خالص، عمرو عبد الجليل دا بجد ممثل جاحد، لا فعلا يستاهل الخمسين جنيه".

أما محمد حسن، أحد رواد تويتر قال إن الفيلم عادي: "نصيحة لو حد ناوي يدخل فيلم كزابلانكا يلغي الفكرة لأنه فيلم تحت العادي".

وكتب ضياء الدين مصطفى بعد مشاهدته للفيلم :"يا جماعة مصر مجبتش غير فيلم كزابلانكا مش ممكن الروعة دي.. الفيلم على مستوى الكوميكس العالمي كل ممثل واخد كاركتر وراكبه حلو قوي مفيش تفصيله وقعه منهم فرشين للأحداث بشكل اكثر من احترافي دا غير إن الفيلم مليان تويستات".

كما كتب ساري عبدالفتاح تعليقًا على الفيلم بعد مشاهدته على تويتر: "فيلم كزابلانكا حلو وعمرو عبدالجليل عظمه وغطى على الكل".

ووصفت ريم مصطفي فيلم "سبع البرمبة" بـ "جامد أخر حاجة"، وكتبت تعليقًا عليه: "فيلم سبع البرمبة جامد آخر حاجة تقريبا طول الفيلم بضحك".

كما كتبت منه علاء، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على الفيلم: "فيلم سبع البرمبة من أحسن الأفلام الكوميدية اللي شوفتها وحرفيا أحسن لقطة في الفيلم لحظة ظهور الفنان الكبير ياسر جلال مع احترامي للي ظهروا وأخر حته لما قال احنا أخوات.. ولا ايه؟ دي السينما كلها ضحكت وصقفت.. تحياتي ويا ريت تركز على المسلسلات بدل المقالب وهتنجح".

كما جاءت ردود أفعال رافضه للفيلم، فكتب الشهاب خال، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي: "جماعة محدش يدخل فيلم سبع البرمبة بتاع رامز جلال ده مش فيلم ده مقلب وربنا.. وفيلم كازابلانكا من أجمل الأفلام المصرية خلال السنوات الماضية من ناحية السيناريو والقصة والتصوير أما سبع البرمبة فهو اقل من متوسط".

أما محمد درويش فكتب على صفحته على تويتر: "بلاش تدخلوا فيلم كازبلانكا فيلم حملة فرعون أحسن منه".

وكتب يوسف يسري، أحد رواد مواقع التواصل: "حملة فرعون فيلم فاشل وانصح الناس متدخلهوش بجد بتحاول تقلد expandables اللي هو إزاي؟".

وعلق ابراهيم عاشور، على فيلم "حملة فرعون" بعد مشاهدته الفيلم أمس: "كنت داخل اتفرج على فيلم حملة فرعون شاغلولنا فيلم شمس الزناتي بس بجودة أعلى وضحكوا علينا ولاد .. لا وساعتين ونص ناس بتتضرب وتموت بس".