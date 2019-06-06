لقي شخص مصرعه غرقًا في ترعة قرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد أن سقط باللودر في الترعة أمام منزله، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة بمساعدة الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة .

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اليوم، إخطارًا يفيد بمصرع "أيمن.ع.م" 37 سنة، سائق مقيم بقرية كفر الخضرة بمركز الباجور، غرقًا في الترعة المارة أمام منزله بعد أن سقط فيها باللودر أثناء تجهيزه للودر بغرض الخروج به للعمل، وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور النموذجي، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب صدور تقرير الطبيب الشرعي .