إذا كنت من محبي الخروج صباحًا في العيد، وتناول إفطار مختلف بعد قضاء شهرًا كاملًا من الصيام، ترصد لك "الوطن" عدد من المطاعم و"الكافيهات"، التي يمكنك تناول فطورك بها صباحًا.

كبابجي ستوديو مصر

يقدم المطعم إفطار على النيل بسعر 44 جنيه فقط للفرد، بجميع فروعه في الزمالك ومول العرب، وكايرو فيستيفال، ومصر الجديدة.

نايل فيو الزمالك

يقدم المطعم عدد من الساندوتشات والأطباق الرئيسية للإفطار، من خلال أماكن مخصصة على النيل مباشرة أو فوق سطح المركب، الأسعار تبدأ من 20 وحتى 200 جنيه.

درب شكمبة

يقدم المطعم في وجبة الإفطار الفطير المشلتت مع الجبنة القديمة والعسل الأبيض والأسود، فضلًا عن الفول والطعمية والبيض بجميع أنواعهم، والأسعار تبدأ من 8 جنيهات وحتى 15 جنيهًا للطلب، ويوجد للمطعم 4 أفرع في المعادي والمهندسين ومصر الجديدة والرحاب.

ريجينسي كافيه

المطعم يوجد في مصر الجديدة، ويقدم وجبات الإفطار الرئيسية مثل الفول والطعمية، أو وجبات خفيفة مثل الجبن مع عصير البرتقال، وأسعار الطلبات تتراوح من 6 إلى 11 جنيهًا.

مطعم ديوكس

يقدم وجبات إفطار مثل الكرواسون المحشي الطازج، والميني ساندوتش، أو الاختيار من مجموعة ساندويتشات من اللحم البارد، أو رومي كوممبير، أو طماطم موتزاريلا، والمطعم لديه عدد من الفروع منها في مصر الجديدة، القاهرة الجديدة، الدقي، مدينة الرحاب، والتجمع الخامس.