أصيب 3 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل"، على طريق فرعي بمركز إيتاي البارود، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود للعلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بانقلاب دراجة بخارية دون لوحات معدنية على طريق "النقراش - إيتاي البارود"، أمام عزبة أبو الفضل.

أسفر الحادث عن إصابة مستقلي الدراجة الثلاثة وهم أشرف محمود السيد عوض 16 عاما، وأحمد محمد حسن 16 عاما، وباسم محمد عبد الله 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بقرية النقراش التابعة للمركز.

وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم،