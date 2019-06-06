قالت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور، إن كواليس مسلسلها الأخير "الهيبة 3"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، كانت كوميدية جدًا، والمسلسل كان بطابع درامي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كواليس النجوم"، عبر شاشة "العربية"، أنها سعيدة بالمشاركة في هذا المسلسل، واختيارها من قبل المنتج صادق الصباح، كما وجهت الشكر لمخرج المسلسل سامر البرقاوي قائلة: "بموت فيه، وبوجه له تحية كبيرة، وشكرا لاهتمامه ومحبته ليّ، حكينا عن الحب والرومانسية والعادات والأصول والإرهاب، والرجل اللي حواليه أسلحة إزاي يقدر يحب وإزاي المرأة هتكون بحياته، وده كان العنوان العريض للمسلسل".

وعن أصعب المشاهد التي أدتها في المسلسل، أوضحت أنه كان مشهد عبارة عن 7 صفحات، لافتةً إلى أن حفظ هذا العدد من الصفحات كان صعبًا للغاية لأنه كان الأطول، أمام الممثل جوزيف أبو نصار: "كان يؤدي دور ثروت، وكنت أنا أؤدي دور إعلامية تدعى نور، دعمني واضطررت إلى دفع حق هذا الدعم بعلاقة عاطفية تجمعني به، وصرت سجينة هذه العلاقة طول العمر، هذا المشهد الذي جمع بين العنف اللفظي والعنف الجسدي كان صعهبا للغاية بالنسبة لي".

وعن المشهد الثاني الأكثر صعوبة، قالت إنه أحد المشاهد التي جمعتها بالنجم تيم حسن: "كنت إعلامية ترغب في إجراء حوار معه لأنني كنت أحبه كثيرًا، ثم اكتشفت أنه الشخص الذي كنت أتحدث عنه كإرهابي، وكنت أطالب الدولة بالتخلص منه، فقد كان يكذب في اسمه وعمره ومهنته وكل شيء".