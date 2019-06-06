بالصور| "صنعاء" تستقبل المئات من معيدي كفر الشيخ

استقبلت حدائق كفر الشيخ، مئات المُعيدين لقضاء إجازة عيد الفطر بها، وسط تواجد الشرطة، وسيارات الإسعاف.

واستقبلت "صنعاء" بمدينة كفر الشيخ، عشرات المواطنين الراغبين في قضاء أيام عيد الفطر بها، وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة، إذ تعد مقصدا للعديد من الزوار ومتنفسا ترفيهيا متميزا لأبناء المحافظة، بعد تطويرها لتناسب حاجة المواطنين.

وتضم الحديقة أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة حيوان، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز، فضلا عن المسطحات الخضراء بالحديقة، وتأمينها بوضع 8 كاميرات مراقبة رئيسية في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة، بالإضافة إلى إقامة مسرح حديث، وسينما أطفال، مزودة بالألعاب الإلكترونية، وسينما 3D لجميع المراحل العمرية.