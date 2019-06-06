إصابة 9 أشخاص فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بحروق في أنحاء مختلفة بالجسم، في حريق اندلع بمنزل فى قرية درشابة مركز الرحمانية بالبحيرة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز نتيجة تسريب غاز، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي مأمور مركز شرطة الرحمانية، بلاغا بنشوب حريق بمنزل في قرية درشابة بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية و4 سيارات إسعاف، لمكان الحريق، وتبين نشوب الحريق إثر انفجار أسطوانة غاز بسبب التسريب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

نقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفى الرحمانية، لتلقي العلاج اللازم، وانتداب فريق من النيابة العامة، لمعاينة مكان الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.