قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه صدر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو الجاري، والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تعد خطوة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادًا لمسار طلاب التعليم الفني، والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية، لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتي وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.

"الوطن"، تستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الجامعات التكنولوجية.

- تهدف الجامعات التكنولوجية لفتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفنى في مصر، وتشجيع طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- تعتبر الجامعات التكنولوجية دمجا بين الدراسة التطبيقية والنظرية، فهي تشمل تخصصات تكنولوجية في مجالات أكثر ارتباطاً بسوق العمل، مثل التشييد والصيانة، العلوم الصحية والتطبيقية، الفندقية والخدمات السياحية، الصناعات الإلكترونية، التصميم الهندسى، الزراعة، والصناعات الغذائية.

- تسمح الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات وطلاب الثانوية العامة للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة عامين، والحصول على الدبلوم العالي المهني في التكنولوجي.

- تمنح الجامعة دبلومات ودراسات تربوية لتأهيل المدربين والمعلمين للعمل بمدارس التعليم الفني والمهني، ومراكز التدريب المهني والفني والتقني والتكنولوجي.

- كما تتيح الجامعات التكنولوجية استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا المهني والماجستير في التكنولوجيا والدكتوراه في التكنولوجيا.

- الهيكل التنظيمي للجامعات التكنولوجية يضم عمداء كلياتها و7 أعضاء ممن لهم خبرة بالتعليم الفني يعينون بقرار من وزير التعليم العالي، ويشترط في رئيس الجامعة أن يكون شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات المصرية لمدة 5 سنوات، أو شغل وظيفة عضو تدريس بالمعاهد الفنية لمدة 15 سنة على الأقل، ويكون لرئيس الجامعة 3 نواب يعينهم وزير التعليم العالي، بعد العرض من رئيس الجامعة، ويسري على العاملين من غير أعضاء التدريس قانون الخدمة المدنية.

- ويسمح للجامعات الخاصة القائمة حاليًا إنشاء تخصصات تكنولوجية جديدة تتماشى مع احتياجات الدولة وخططها الإستراتيجية، مثل دراسات الطاقة الجديدة والمتجددة والغذاء والإلكترونيات.

وعن أهمية إنشاء الجامعات التكنولوجية، قال الدكتور شريف العامري، الخبير التربوي، إن الجامعات التكنولوجية ستساعد في تطوير التعليم الفني في مصر، وجذب الكثير من الطلاب إليه، كما ستساعد في تغيير وجهة نظر المجتمع عن الطلاب الفنيين.

وأضاف "العامري" لـ"الوطن"، أن هذه الجامعات ستساعد في تأهيل الخريجين لحل مشكلة سوق العمل الأولى في مصر حاليا، وهي أن معظم المصانع والشركات الجديدة تعتمد على التكنولوجيا وتطلب فنيين مؤهلين للعمل، موضحا أن هناك العديد من إعلانات الوظائف خلال الفترة الأخيرة لم يتقدم لها أحد، بسبب عدم وجود كوادر مؤهلة لهذه المجالات.

وأكد الخبير التربوي أنه يجب أن تعتمد هذه الجامعات على الوسائل التكنولوجية المتقدمة في مجال التعليم، بالإضافة إلى توفير الأستاذ ذو الخبرات الكبيرة في مجال التعليم التكنولوجي.