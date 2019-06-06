إحلال وتجديد محطة مياه شرب بالوادي الجديد بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، عن الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد محطة مياه شرب بقرية ذخيرة التابعة للمركز، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4 ملايين و645 ألف جنيه، تحت إشراف فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وقال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لزيادة طاقة تشغيل المحطة ورفع كفائتها، لتغطية الزيادة السكانية للقرية وتوابعها، مشيرا إلى أنه يتم استكمال أعمال محطة الصرف الرئيسية بالمركز ضمن خطة قطاع الصرف ببلاط.

وأضاف "عادل"، أنه يتم متابعة أعمال غسيل محطات المياه والمرور على مزرعة الصرف الصحي، ونزح خزانات التخليل، وفحص خراطيم التنقيط.