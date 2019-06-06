تحديد مواقع مخرات السيول في بلاط تحسبا للطقس السيئ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، تحديد الخريطة النهائية لمخرات السيول بنطاق المركز والقرى التابعة له، والتى جرى تحديدها بخرائط وإحداثيات ثابتة.

وقال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، إنه جرى تحديد 4 نقاط رئيسة لمواقع مخرات السيول بالمركز، وتضمنت شمال قرية الزيات بمسافة كيلو متر واحد وشمال قرية البشندى بمسافة 7 كيلو مترات وشمال مدينة بلاط بمسافة 7.9 كيلو متر.

وأضاف عادل، في تصريحات صحفية، أنه جرى الانتهاء من بناء جسر شمال قرية الزيات بطول 350 مترا وارتفاع 2.5 متر وجرى مخاطبة الري، لاستكمال بناء الجسور بمعداته، كما جرى الانتهاء من تنفيذ تجربة لمواجهة السيول بالمشاركة مع سيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء، والانتهاء من عمل محاكاة أزمة بقرية تنيدة ومحاكاة لحدوث سيول، واتخذت كل الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.