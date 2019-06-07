أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب "توك توك"، على طريق فرعي بمركز إيتاي البارود، في البحيرة، اليوم، ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود للعلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بانقلاب "توك توك" على طريق "معنيا - إيتاي البارود".

أسفر الحادث عن إصابة مستقلي الـ"توك توك": محمد أحمد حمودة، 9 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتعويضة مرضى، 65 سنة، بكدمات وتورم بالذراع الأيمن، ومديحة أحمد، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم.