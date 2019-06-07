ضبط كميات دواجن نافقة قبل توزيعها على مطاعم بالإسكندرية وكفر الشيخ

ضبطت قوات الشرطة، بكمين تأمين الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية، مركز إيتاي البارود، الخميس، سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الدواجن النافقة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بتمكن رجال كمين تأمين الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية، من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الدواجن النافقة.

وبسؤال "ش. خ"، قائد السيارة، ومرافقه "خ. ش"، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض توزيعها على مطاعم بالإسكندرية وكفر الشيخ.

وجرى التحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم.