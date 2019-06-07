الوادي الجديد.. تخصيص 2500 فدان لمشروعات الظهير الزراعي والآبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الانتهاء من تخصيص 2500 فدان بالمركز، لصالح تنفيذ مشروعات الظهير الزراعي والآبار السطحية، لصالح شباب الخريجين، بقصد توفير فرص عمل غير تقليدية لهم.

وقال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، في بيان، الجمعة، إنه جرى تخصيص 250 فدانًا لكل وحدة قروية على مستوى المركز بإجمالي 1750 فدانًا، ضمن مشروعات الظهير الزراعي، لتوزيعها على الشباب، بواقع 280 شابًا، وتوفير فرص عمل غير مباشرة لأكثر من 900 شاب على مستوى القرى، وأنه جار تسليم العقود للمنتفعين.

وأضاف عادل، أنه جار أيضًا الانتهاء من تخصيص 850 فدانًا، جرى تقسيمها على 15 عين سطحية، لتوزيعها على 150 شابًا من أهالي مركز ومدينة بلاط، والتي ستوفر نحو 450 فرصة عمل غير مباشرة، حيث يجري الانتهاء من الموافقات الخاصة بالري والآثار وباقي الجهات المختصة.