إصابة 3 عاملين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمطعم في مطروح

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أصيب ثلاثة عاملين بحروق، اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز بأحد مطاعم مدينة مرسى مطروح، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور محسن طه عبدالرازق، تلقى إخطارًا من المستشفى العام، بوصول بلال فتحي سليم، 19 سنة، مقيم المنوفية، يعاني من حروق من الدرجة الأولى بالقدمين 7%، ومصطفى عبدالكريم خالد، 27 سنة، مقيم مطروح، يعاني من حروق بالذراعين من الدرجة الأولى 4%، وأحمد جابرعلام، 23 سنة، مقيم المنوفية، يعاني من حروق بالذراع الأيمن والقدمين من الدرجة الأولى 9%، وجميع الحالات مستقرة وجارٍ عمل اللازم.