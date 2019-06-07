وقع انفجار في مبنى ببلدة "لينشوبينج" في جنوب السويد دون خسائر بشرية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وتسبب الانفجار الذى وقع منذ قليل، فى تضرر عدد كبير من المباني، من دون الإفادة بوقوع جرحى، وذلك حسبما أفادت"روسيا اليوم".