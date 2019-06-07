أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة، على تجديد شهادة الأيزو العالمية 2015- 9001، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح، أن شهادة الأيزو، من أعلي الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بجهود كلية الدراسات الأفريقية العليا في التميز والسعى نحو الجودة، باعتبارها كلية متفردة في جامعة القاهرة في الشأن الأفريقي، وتحقيقها معدلات عالية الجودة وفق معايير عالمية باستمرار حصولها علي شهادة "أيزو 9001-2015"، التي تضم عدة بنود تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، وتوافر التخطيط، ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن تجديد شهادة "الأيزو 9001-2015" للمرة الثالثة على التوالي، يؤكد تميز الكلية في تطبيق المعايير الدولية للجودة، ويشير إلي أنها تسير وفق الخطة والرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة في التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث للجامعات.

ولفت عميد كليه الدراسات الأفريقية العليا، إلى سعي الكلية في الفترة المقبلة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، سعيآ لإعلاء مكانة الكلية كصرح أفريقي عريق متفرد على مستوى المنطقة والقارة الأفريقية.