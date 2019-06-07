اتهم الأسطول الروسي في المحيط الهادي، سفينة حربية أمريكية، اليوم الجمعة، بأنها كادت أنَّ تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة.

وقالت البحرية الروسية، إنَّ السفينة "تشانسلورزفيل" التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترًا فقط من المدمرة الروسية "أدميرال فينوجرادوف"، وفقًا لـ"سكاي نيوز" نقلًا عن وكالات أنباء روسية.

وأضافت البحرية الروسية، أنَّ المدمرة الروسية في أعقاب الخطر اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام.

ولا يعرف بعد ما إذن كان الحادث خلف أضرارًا مادية في إحدى السفينتين.