استمرت حالة الطوارئ في محافظة القليوبية في ثالث أيام العيد، حيث استقبلت مدينة القناطر الآلاف المواطنين الذين ذهبوا لقضاء العيد والاستمتاع بالحدائق.

وأعلنت المحافظة، استمرار طوارئ العيد بالحدائق والمتنزهات حتى غدا السبت على اعتبار أنه إجازة رسمية لدى عدد كبير من المواطنين.

وتميزت احتفالات المواطنين في القناطر خلال العيد داخل الحدائق بمظاهر لعب الكرة وصيد الأسماك من النيل وتوزيع البالونات على الأهالي، حيث شهدت المدينة إقبالا من الشباب والعائلات والأسر البسيطة حيث استقبلت الحدائق والمتنزهات العامة 150 ألف زائر من القرى المجاورة للقناطر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية حضروا ومعهم المأكولات الشعبية.

كما زاد الإقبال بشكل واضح على الرحلات النيلية القادمة من مراسي القاهرة والجيزة حيث حضر الشباب على شكل مجموعات في رحلات جماعية وطافوا الشوارع وسط الحدائق واستمتعوا بركوب الخيل والدراجات البخارية.

وتابع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بالقناطر عن كثب للاطمئنان على توافر الخدمات للزوار.

من جهته، قال محمد الصادق مدير إدارة ري القناطر، إن حديقة عفلة المطورة احتلت المركز الأول في إقبال الزوار عليها خلال ثاني وثالث أيام العيد.

قالت رحاب المزين رئيس مدينة القناطر، إنه لم يحدث ما يعكر صفو الزوار خلال العيد، موضحة أن القناطر الخيرية هي قبلة السياحة لكافة الأسر البسيطة من مختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت أن المدينة استقبلت أكثر من 550 رحلة نيلية للمراكب الكبيرة والصغيرة واللنشات من مراسي القاهرة والجيزة حيث استمتع المواطنين والشباب بالنيل والتنقل بين الكباري الأثرية.

أشارت المزين، إلى استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات خلال العيد وبشكل كبير، حيث تم رفع حوالي 250 طن قمامة خلال يوم وقفة العيد، وتم رفع 750 طن خلال أيام العيد.