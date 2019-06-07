لقى مواطنان مصرعهما، وأصيب اثنين أخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية قصر الباسل، بطريق القاهرة / أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ومصرع مواطنين وإصابة آخرين بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي أمام قرية قصر الباسل في اتجاه أسيوط.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت لمكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة رقم "ه م 327 ملاكي"، قيادة "أشرف. ع. أ" 54 سنة موظف بشركة مقاولات خاصة، ومقيم بالجيزة متوفى، وبرفقته كل من "علي. ع. أ" 50 سنة عامل، متوفى، و"أسامة. م. م" 47 سنة، نجار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"حمدي. أ. ي" (5 سنة، سباك، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة مما أدى لإنقلابها.

وذكر البيان الأمني، أنه تم نقل المتوفيان لمشرحة الفيوم العام، والمصابان لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على السيارة وتسيير حركة المرور.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4012 لسنة 2019م، إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.