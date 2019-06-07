"شعبة الفاكهة" تنصح المواطنين بعدم شراء المانجو: انتظروا لشهر يوليو

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة إن الأسواق تترقب محصول المانجو الجديد وسط مخاوف من تأثير مرض "الهباب الأسود" على المحصول، خاصة محصول الإسماعلية.

وأفاد بأن المانجو الإسماعيلي تمتاز بدرجة ملوحة مرتفعة فى الأرض الزراعية، متسربة من قناة السويس وبحيرة التمساح، وهو السبب الذى يرجعه المزارعون إلى حلاوة طعم المانجو لديهم عن أى مانجو فى مصر.

وتشتهر الإسماعيلية بإنتاج المانجو السكرى وهو الأكثر تأثرًا بالتغييرات المناخية، فضلاً عن الأنواع الأخرى.

وأشار النجيب لـ" الوطن" إلى أن مشاكل كثيرة تواجه محصول المانجو فى مصر، منها ما يلي:

1- عدم توعية وزارة الزراعة للفلاحين بشكل كاف عن الأمراض والحشرات التى تصيب المحاصيل.

2- تكاليف الزراعة المرتفعة، حيث بلغت الزيادة فى ثمن البذور 100%، وكذلك أجرة العمالة، والتخزين.

لافتاً إلى أن بائعى التجزئة رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث يصل ربح هذا النوع منهم لـ100%.

ونصح "النجيب"، المواطنين، بعدم شراء المانجو المتداولة حاليا (الصعيدي) لكونها " بشائر" وتستخدم فقط كإضافة للحلويات، وخاصة الكنافة، ولا تصلح لعمل العصائر أو الأكل أو التخزين لارتفاع سعرها، وأن ينتظروا شهر يوليو المقبل لخروج المانجو الإسماعيلاوي الذى يستخدم استخدامات متنوعة، وفى متناول الجميع.

ووفقا لأسعار سوق العبور تباع المانجو العويسى من 20- لـ30 جنيها، المانجو الهندى من 15 لـ25 جنيها، وصدِّيقة من 15 لـ20 جنيها، والبلدى من 8 لـ12جنيها، ودبشة من 9 لـ13جنيها.

ويعد محصول المانجو من المحاصيل الرئيسية التي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية، وتبلغ مساحة زراعته بها 113.574 فدانا.