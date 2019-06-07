انتحر شاب مقيم بإحدى قرى مركز المحمودية بالبحيرة اليوم الجمعة، بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزله، لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة اللواء، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بتلقي الرائد كريم الخولي رئيس مباحث مركز المحمودية، بلاغا بوجود جثة شاب مشنوق داخل منزله بإحدى قرى المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين قيام "محمد. ح. ا. ع" 19 سنة، مقيم بإحدى قرى المركز، بشنق نفسه بغرفة النوم الخاصة به بمنزله، لمروره بحالة نفسية سيئة.

وبسؤال أسرة المجني عليه قرروا انتحاره لمروره بحالة نفسية سيئة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفي دمنهور التعليمي، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.