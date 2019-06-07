تنظر الدائرة التاسعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري، غدا السبت، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، ثاني جلسات الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة، لإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسم 15% على واردات البليت، والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج، وفقد خزانة الاقتصاد الوطني ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال شهر واحد فقط من صدور القرار الوزاري.

وكانت الجلسة الأولى للدعوى قد انعقدت يوم السبت الماضي بحضور عدد كبير من العاملين في هذا المجال والإعلاميين والصحفيين، وصدر القرار بتأجيل نظر القضية لجلسة الغد لسماع الردود على الدعوى من قِبل وزارة التجارة والصناعة.