بمشاركة ستة مرشحين، تنطلق حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بدءا من اليوم، ومن المقرر أن تستمر الحملة 15 يومًا، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز العربية" نقلا عن وسائل الإعلام الموريتانية.

وقرر نصف المرشحين الـ6 افتتاح الحملة الانتخابية الخاصة بهم خارج العاصمة نواكشوط، التي تشكل وحدها نحو ربع ناخبي البلد، ويفتتح مرشح الحزب الحاكم "محمد ولد الغزواني"، والذي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، حملته الانتخابية في العاصمة الاقتصادية مدينة "نواذيبو"، التي تحولت إلى منطقة اقتصادية حرة.

يتنافس في هذه الانتخابات المقرر إجراء الجولة الأولى منها في 22 يونيو الجاري، 6 مرشحين، وهم: "محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، وسيدي محمد بوبكر بوسالف، وبورام الداه الداه أعبيد، ومحمد سيدي مولود، ومحمد الأمين المرتجي الوافي وكان حاميدو بابا".

"المرشح ولد الشيخ محمد أحمد"

يعد مرشح الحزب الحاكم "ولد الشيخ محمد أحمد" هو الأقوى بين المرشحين، ومنافسه الرئيسي هو رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، وهو مدعوم من ائتلاف يضم حزب "تواصل" أهم أحزاب المعارضة.

"المرشح محمد ولد بوبكر"

أما ثاني المرشحين، وفقا لترتيب المجلس الدستوري، سيدي محمد ولد بوبكر، واختار مدينة "النعمة" عاصمة ولاية الحوض الشرقي، لافتتاح حملته الانتخابية، حيث توجد الكثافة السكانية التي تغري جميع المتنافسين على الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.

"المرشح الرئاسي حاميدو بابا"

أما ثالث المرشحين الذين فضلوا الداخل لإطلاق حملتهم هو المرشح "حاميدو بابا" واختار منطقة الضفة لافتتاح حملته الانتخابية، وتحديدا مدينة "بوغي"، بولاية البراكنة، وحسبما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، فإن حاميدو أكد اهتمام برنامجه الانتخابي بالصحة والتعليم والشباب وتعزيز الوحدة الوطنية ومساعدة الشرائح الفقيرة وترقية ثقافة السلم الاجتماعي.

فيما اختار بقية المرشحين، العاصمة نواكشوط لافتتاح حملاتهم الانتخابية، قبل انطلاقهم نحو ولايات الداخل.

"المرشح برام الداه اعبيد"

أطلق المرشح الرئاسي برام الداه اعبيد، فجر اليوم، حملته الانتخابية من الساحة الواقعة قبالة المعرض في العاصمة نواكشوط.

وانتقد اعبيد السياسات المتبعة خلال الفترات الماضية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها، مشيرا إلى أنها اتسمت بسوء تسيير مالي وإداري حسب تعبيره، نقلا عن وكالة أنباء موريتانيا الرسمية.

"المرشح محمد الأمين المرتجي"

افتتح المرشح لرئاسيات 2019 السيد محمد الـمين المرتجي الوافي، حملته الانتخابية بمقاطعة توجنين فجر اليوم.

وأكد المرتجي أن البرنامج الخاص بحملته يحتوي على العديد من النقاط تشمل التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة والعدل وبناء جيش جمهوري.

"المرشح محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني"

أطلق المرشح محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، حملته فجر اليوم الجمعة، من مدينة نواذيبو، واستعرض المرشح المحاور الأساسية لبرنامجه الانتخابي والتي يأتي في مقدمتها العمل على ضمان استقرار البلد وتعزيز أمنه وتقوية وحدته.