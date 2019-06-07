يؤدي 43 ألفا 632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة أول امتحانات الدول الأول بالدقهلية والتي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، وسط استعدادات كبيرة من مديرية التربية والتعليم.

وقال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 14 ألفا و642 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي و20088 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و8470 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و9369 طالبا وطالبة منازل و465 طالبا وطالبة خدمات أمام 114 لجنة، منهم لجنة بالسجن ولجنة المتفوقين بجمصة.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم تخصيص 44 استراحة، منهم 27 رجالي و17 سيدات، وتم تجهيز الاستراحات وتوفير سبل الراحة للمقيمين فيها، وتم عمل بروتوكول تعاون مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن، الصحة، الكهرباء، والتموين، كل في اختصاصه لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

وشدد "عبد الرؤوف"، على منع الغش بكافه صوره والتصدي بكل حزم للغش، وشدد على وضع التعليمات الامتحانية في أماكن واضحة باللجنة، وكذلك جدول الامتحان، ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين، وعدم دخول التليفون مع الطالب في اللجنة الامتحانية، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.

وأكد على رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلبة وعدم افتعال مشاكل واحتواء المشاكل وسرعة حلها وعند حدوث أي مشكله يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية، ولجنه إدارة الثانوية العامة والكنترول.