حملات مكثفة لمكافحة الناموس والحشرات الطائرة بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن حملات لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة، فقامت فرق المكافحة بحملة بنطاق حي شرق وغرب ومركز المنصورة.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالدقهلية تواصل حملاتها لمكافحة الناموس والبعوض والقوارض والحشرات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على تكثيف حملات مكافحة القوارض والفئران والحشرات، وتكثيف حملات رش المبيدات لحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية توفير المبيدات اللازمة للعلاجات ومضادات التسمم بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية في الوحدات الصحية والبيطرية، والعمل على تطهير المصارف والمجاري المائية والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الضارة.

يذكر أن عدد من الشكاوى وصل لغرفة عمليات محافظة الدقهلية من المواطنين، بانتشار كثيف خلال الفترة الأخيرة من الحشرات الطائرة، وطالبوا بعودة سيارات رش الشوارع مرة أخرى.