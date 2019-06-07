عاجل| مصرع 8 عناصر إرهابية متورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية

استمرارا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب سيناء فجر 5 الجاري، فقد توافر معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أنه أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعام معهم، مما أسفر عن مصرع عدد 8 عناصر، وعثر بحوزتهم على عدد 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة و حزامين ناسفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق