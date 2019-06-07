لقي طفل في الخامسة من عمره، مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقتهم بالطابق الثامن ببرج الزراعيين، بالفيوم، أثناء تواجده بشقتهم السكنية بمفرده، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، بوصول الطفل "سيف.أ.ع" (5 سنوات-جثة هامدة) ومقيم ببرج الزراعيين بشارع النبوي المهندس بمدينة الفيوم، إلى المستشفى، إثر إدعاء سقوط من مكان عال.

وأفاد البيان الأمني، أن والدة الطفل "م. م" (26 سنة- ربة منزل)، قالت في محضر الشرطة، إنها خرجت من منزلها لشراء بعض مستلزمات المنزل، وتركت الطفل بمفرده، وأثناء لهوه بالشرفة سقط من الدور الثامن، ولم تتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4032 لسنة 2019م، إداري قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.