قال يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه يجرى حاليا تركيب 1750 كشاف إنارة ليد جديد، وذلك لإنارة شوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.

وأضاف يوسف، أنه يجرى حاليا تركيب هذه الكشافات بالشوارع التي تحتاج للإنارة وإحلالها محل المتعطل من الكشافات الموجودة وذلك لتوفير إضاءة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى على حد سواء.

وأوضح أنه خلال شهر رمضان، جرى توزيع 775 شنطة رمضانية على الحالات الأكثر احتياجا بقرى درب الأربعين وذلك بدعم من المحافظة، كما جرى دعم الحالات المستحقة بهذه القرى بـ650 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع جمعية مصطفى محمود للأعمال الخيرية.