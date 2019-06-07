مصرع ربة منزل تدخلت لفض مشاجرة بين زوجها وشقيقه بالفيوم

لقيت ربة منزل، من قرية النصارية، بمحافظة الفيوم، مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش بالرأس، في مشاجرة بين زوجها وشقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من مستشفى أبشواي المركزي، بوصول المواطنة "هند.ط.ع" (24 سنة-ربة منزل)، ومقيمة بعزبة أبو نصار بقرية النصارية "جثة هامدة"، إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش بالرأس.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين حدوث مشاجرة بين كلا من "رجب.س.م.ع" (34 سنة-ترزي)، زوج المتوفية، وشقيقه "سيد.س.م.ع" (26 سنة- ترزي)، ويقيما بنفس العنوان، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات عائلية، أطلق على إثرها الأول، عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، أحدث إصابة المجني عليها التي تدخلت لفض المشاجرة، مما أودى بحياتها.

وذكر البيان الأمني، أنه تم تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء تحريات بشأن الواقعة، لبيان ظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1722 لسنة 2019م إداري مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.