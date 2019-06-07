ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، في خبر عاجل، عصر اليوم، أنَّ وكالة "ناسا"، ستفتح المحطة الفضائية الدولية أمام السياح إلى الفضاء اعتبارًا من عام 2020.

ولم تذكر الوكالة الفرنسية مزيدًا من التفاصيل.