كشف العميد خالد المحجوب قائد إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات جديدة على الأرض في معركة طرابلس، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية.

وأضاف "المحجوب"، أن الأيام الماضية قتل فيها الكثير من العناصر الإرهابية في العاصمة طرابلس، كما صدت القوات المسلحة هجوما من جانب العصابات، ودمرت "طائرة درون" ثانية، في ظل السيطرة الجوية لسلاح الطيران بالجيش الليبي، حسب نص قوله.

وتابع "المحجوب"، أن سلاح الطيران بالجيش الليبي تمكن من استهداف الطائرات في القواعد التي تنطلق منها، ما يؤكد السيطرة الجوية الكاملة، خاصة بعد استهداف تجمعات ما وصفهم بـ"المرتزقة التشاديين" الذين استقدمهم ما وصفه بـ"المليشاوي أسامة الجويلي".

وتابع "المحجوب": "الآن نحن على ثقة من اقتراب موعد الحسم، وأن هذه المجموعات مع كل محاول يدخل إليها اليأس بشكل أكبر وتدخل مرحلة الانهيار، ونحن نعول على الأيام القادمة في حسم المعركة".