في القاهرة.. 7 معلومات عن أكبر مدينة "للسياحة العلاجية" بالشرق الأوسط

أعلن عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، عن الاستعداد للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه.

وأوضح "مندور"، أنَّ "90% من استثمارات المشروع مصرية"، لافتًا إلى أنَّه تمت المعاينة الأولية لموقع المشروع في مدينة بدر، مبينًا أنَّه سيقدم التقنيات الحديثة في عالم الطب، حسب بيان صحفي.

وحسب ما ورد عبر وسائل الإعلام، من المقرر أن تعد المدينة التي ستكون في بدر بالقاهرة، أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أما أبرز المعلومات عنها فتتضمن:

1- تضم المدينة الطبية 13 معهدًا متخصصًا في مختلف العلوم الطبية.

2- بطاقة استيعابية 2000 سرير.

3- مساحة المشروع 109 أفدنة.

4- من المقرر أن تبدأ الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع بعد 30 شهرًا من تاريخ البدء في التنفيذ.

5- مدة تنفيذ المشروع بالكامل 5 أعوام من بدء التنفيذ.

6- من المقرر أن تضم المدينة "مهبطًا للأسعاف الطائر، ومستشفى تعليمي، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلاً للنباتات الطبية".

7- تخصص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المواطنين المصريين.