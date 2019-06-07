انفجار قنبلتين بالقرب من مركزين للشرطة في هونج كونج

انفجرت قنبلتان في حادثين منفصلين وقعا، اليوم الجمعة، استهدفا مقر قيادة الشرطة ومركز للشرطة في هونج كونج.

وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن شخصًا ألقى بقنينة زجاجية ذات فتيل تجاه مركبة تابعة للشرطة خارج مقر القيادة، قبل أن يتمكن من الفرار من موقع الحادث في سيارة.

وأفادت وسائل الإعلام في"هونج كونج"، بأن قنبلة أخرى انفجرت بعد ذلك بالقرب من مركز للشرطة في مكان آخر داخل المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، كما فتحت السلطات في البلاد تحقيقًا للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادثين.