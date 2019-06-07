كشف تقرير أمريكي، عن أن أعداد العسكريين الأمريكيين الذين يلقون حتفهم خلال التدريبات أكثر ممن يُقتلون في المواجهات القتالية.

وأشار التقرير، الصادر عن الكونجرس الأمريكي، إلى أنه بين عامي 2006 و2018 بلغت نسبة وفيات العسكريين الذين كانوا في الخدمة وتوفوا نتيجة حوادث 31.9% من إجمالي الخسائر، فيما بلغت نسبة القتلى في المواجهات خلال الفترة ذاتها 16.3%.

وأوضح التقرير أن 16 ألفا و652 عسكريا عاملا في الخدمة، ومن جنود الاحتياط خلال استدعائهم، لقوا حتفهم خلال تلك الفترة، وأن وفاة 73% منهم، كانت في ظروف لا علاقة لها بالمواجهات الحربية.

يذكر أن طالبا بأكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأمريكية بنيويورك لقى حتفه، وأصيب أكثر من 20 آخرين في انقلاب مركبة عسكرية كانت تقلهم يوم الخميس الماضي لمنطقة تدريب قريبة من مقر الأكاديمية.