"القضاء الإداري" يحسم مصير انتخابات الغرف التجارية الأحد والخميس

تحسم محكمة القضاء الإداري، الأحد والخميس المقبلين، مصير انتخابات الغرف التجارية، حيث تنظر في عدد كبير من القضايا والطعون من جانب التجار المرشحين لانتخابات الغرف التجارية عن الدورة الانتخابية 2019 - 2023، التى من المقرر إجراءها 15 يونيو الجاري.

وقالت مصادر بالغرف التجارية، إن أعدادا كبيرة من المتوفين لا تزال مدرجة بالجداول الانتخابية، بالمخالفة لقانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 وتعديلاته 6 لسنة 2002، الذى ينص على أن يتم إعداد الجداول الانتخابية فى الأول من يناير من كل عام، على أن يراعى إضافة من تم قيده مع حذف المتوفين، وهو ما يمثل شائبة كبيرة تشوب العملية الانتخابية ومخالفة لنصوص القانون ولائحته.

وأضافت المصادر لـ"الوطن": "سبق صدور حكم في انتخابات 2015 - 2019 ببطلان انتخابات غرفة الدقهلية، وتم حل المجلس لهذه الأسباب".

وتجرى انتخابات الغرف التجارية مرة كل 4 سنوات، وفقاً لقانون الغرف التجارية واتحادها العام، الذى يعطى وزير التجارة والصناعة الحق فى تعيين 50% من مجالس إدارات تلك الغرف، على أن يسبقه انتخاب الـ50% الأخرى من أعضاء تلك المجالس.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أصدرت حكماً بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 350 لسنة 2019، فى ما تضمنه من قصر إجراء التفويض على الغرف التجارية وحدها، دون مكاتب التوثيق المختصة بمصلحة الشهر العقارى، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.