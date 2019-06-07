نفى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول مد إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد.

وقال المحرصاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وإن أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم سوف تستأنف بمشيئة الله بدءا من غد السبت الموافق 8 يونيو 2019، وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد.

وأهابت الجامعة بمنتسبيها وأبنائها من الطلاب والطالبات ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع في كل ما يتعلق بالجامعة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات والأخبار.