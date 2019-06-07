أعلنت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن، انتهاء جمع المقترحات والملاحظات من المسئولين وأخصائيى الخدمة العامة بجميع المديريات، لعرضها على المستشار القانونى للوزارة لصياغتها كمواد تُدرج فى قانون «الخدمة العامة الجديد»، مشيرة إلى أن القانون المعمول به حالياً منذ 1973، وسيتم إصدار آخر يتناسب مع الواقع الراهن ليكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل.

وأضافت «أميرة»، لـ«الوطن»، أن «أبرز الملاحظات متعلقة بانقطاع المكلفات عن التدريب والإجازات، ومنها إجازات الوضع، بجانب تغيير المكافأة المادية التى كانت تُمنح للمكلفين بقيمة 4 جنيهات فقط، ورغم أن بعض الوزارات عدَّلتها، إلا أنه تعديل إدارى فقط»، وأوضحت أن وزارة التموين تمنح 600 جنيه للمكلف، وجهاز حماية المستهلك 1000، والتأمينات 500، والنيابة 400، والتضامن 800، والتعليم «بلا مقابل» والعاملات بالأبحاث الخارجية فى «تكافل وكرامة» يُعاملن بالاستمارة.

وأوضحت أن القانون الحالى لا يؤهل لسوق العمل، والوزارة أدخلت المكلفات فى مجالات جديدة غير موجودة بالقانون الحالى، لتدريب الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل فى مجالات مختلفة، وكذلك الجهاز المركزى، مشيرة إلى أنهن بحاجة إلى تدريب حقيقى لمساعدتهن على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم وضع مقترح فى القانون الجديد، بتخصيص ميزانية للتدريب خلال عام التكليف.

"أمين": زيادة المكافآت أبرز التغييرات فى القانون وتخصيص ميزانية للدورات التدريبية

وأكدت مدير عام الخدمة العامة أن الشاب المعفى نهائياً من الخدمة العسكرية له تكليف خدمة عامة، وهناك 109 آلاف مكلف، بينهم 2626 شاباً، والتكليف لمدة عام واحد فقط ومتوقف على الجهة التى يؤديها فيها، ورغبتها فى استمرار مكلفى الخدمة بعد مرور السنة.

ولفتت إلى أن الخدمة العامة ليست إجبارية، لكنها مسوغ للتعيين، والخريج يسجل رغباته إلكترونياً فى المجال الذى يرغب فى تأدية عام الخدمة به، مؤكدة أن دفعة 2019 تسجل فى سبتمبر المقبل بعد تكليفهم فى أغسطس المقبل، بعد حصر الأعداد والمؤهلات والتخصصات من الجهات المختلفة والتدريب الذى يتلقونه.