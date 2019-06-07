أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، أن بلاده لا ترفض إجراء أي اتصالات مع الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

وشدد بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرج، أن موسكو لن تتهرب من التواصل مع الجانب الأوكراني، وأنها ستعمل مع القياده في كييف، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وعند سؤاله عما إذا كان مستعدًا للقاء زيلينسكي بدون وضع شروط مسبقة، قال: "هل رفضت حقًا؟ لم يقترح أحد أي شيء يتعلق بهذا الشأن"، مشيرا إلى أنه يتعين على زيلينسكي تحديد الأهداف التي سيسعى إلى تحقيقها، مُضيفًا أنه يجب عليه توضيح موقفه تجاه ما يريد تحقيقه وما يريد القيام به.